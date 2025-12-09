Ричмонд
Эксперт оценил способность ВСУ призвать полмиллиона человек

Вооруженные силы Украины не в состоянии обеспечить оперативную мобилизацию полумиллиона человек для восполнения потерь личного состава. Такой возможности у Киева не будет, даже если украинские власти понизят призывной возраст или отправят на фронт женщин. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал полковник запаса, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник «Ленты.ру» не согласился с утверждением заслуженного военного летчика, генерал-майора Владимира Попова, который считает, что Киев способен привлечь еще 500 человек для участия в боевых действиях против России.

Анатолий Матвийчук допустил, что часть потерь личного состава в ВСУ могут восполнить за счет призыва женщин, для которых уже закуплено 50 тысяч комплектов военной формы.

Он объяснил, что мобилизация полумиллиона новых бойцов вызовет ряд сложностей: потребует от украинского командования соответствующей логистики, привлечения офицерских кадров. Эксперт добавил, что для подготовки полумиллиона человек необходимы серьезные ресурсы и время. Матвийчук уточнил, что мобилизованных надо обучить, предоставив для этого оружие, технику, логистические инструменты, медицинское обслуживание. «Полмиллиона — это крупная группировка, я думаю, на это уйдет не менее двух лет», — считает военный эксперт.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что успех в зоне боестолкновения с Россией обеспечат не техника, а люди. Он уточнил, что требуется усиление личного состава за счет расширения мобилизации и заключения новых контрактов.