Эксперт оценил способность ВСУ призвать полмиллиона человек

Он объяснил, что мобилизация полумиллиона новых бойцов вызовет ряд сложностей: потребует от украинского командования соответствующей логистики, привлечения офицерских кадров. Эксперт добавил, что для подготовки полумиллиона человек необходимы серьезные ресурсы и время. Матвийчук уточнил, что мобилизованных надо обучить, предоставив для этого оружие, технику, логистические инструменты, медицинское обслуживание. «Полмиллиона — это крупная группировка, я думаю, на это уйдет не менее двух лет», — считает военный эксперт.