Эксперт оценил способность ВСУ призвать полмиллиона человек

Собеседник «Ленты.ру» не согласился с утверждением заслуженного военного летчика, генерал-майора Владимира Попова, который считает, что Киев способен привлечь еще 500 человек для участия в боевых действиях против России.
Анатолий Матвийчук допустил, что часть потерь личного состава в ВСУ могут восполнить за счет призыва женщин, для которых уже закуплено 50 тысяч комплектов военной формы.
Он объяснил, что мобилизация полумиллиона новых бойцов вызовет ряд сложностей: потребует от украинского командования соответствующей логистики, привлечения офицерских кадров. Эксперт добавил, что для подготовки полумиллиона человек необходимы серьезные ресурсы и время. Матвийчук уточнил, что мобилизованных надо обучить, предоставив для этого оружие, технику, логистические инструменты, медицинское обслуживание. «Полмиллиона — это крупная группировка, я думаю, на это уйдет не менее двух лет», — считает военный эксперт.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что успех в зоне боестолкновения с Россией обеспечат не техника, а люди. Он уточнил, что требуется усиление личного состава за счет расширения мобилизации и заключения новых контрактов.