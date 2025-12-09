Ричмонд
ВС России продолжили уничтожение окруженной у реки Оскол группировки ВСУ

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» продолжала уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу реки Оскол, противник в зоне ответственности «Запада» потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Ковшаровка и Подолы в Харьковской области, а также Дробышево в Донецкой Народной Республике.

«ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Spartan производства Великобритании, 20 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.