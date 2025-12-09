ВС России поразили предприятия ВПК Украины

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах», — говорится в сообщении ведомства.