«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Вольное, Водянское, Белицкое, Родинское, Торское, Гришино, Сергеевка, Новокриворожье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении российского военного ведомства.