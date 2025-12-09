Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга»

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 135 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронемашин, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Потери украинских вооруженных формирований (в зоне действий группировки “Южная” — ред.) составили до 135 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Stryker производства США и бронеавтомобиль Senator канадского производства. Уничтожены 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Платоновка, Степановка, Миньковка и Константиновка Донецкой Народной Республики, добавили в Минобороны РФ.