«Потери украинских вооруженных формирований (в зоне действий группировки “Южная” — ред.) составили до 135 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Stryker производства США и бронеавтомобиль Senator канадского производства. Уничтожены 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.