«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Рыжевка, Андреевка, Варачино, Искрисковщина и Иволжанское Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное, Старица и Вильча Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.