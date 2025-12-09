Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях в зоне действия «Севера»

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 235 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Рыжевка, Андреевка, Варачино, Искрисковщина и Иволжанское Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное, Старица и Вильча Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери противника составили до 235 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.