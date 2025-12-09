ВС РФ освободили село в Днепропетровской области
За минувшие сутки российские войска взяли под контроль населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области.
«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки атаковали шесть бригад, штурмовой полк и пограничный отряд противника в районах пяти населенных пунктов Сумской области и пять бригад ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 235 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и материальных средств.
«Запад» ликвидирует боевиков ВСУ на левом берегу Оскола
Подразделения группировки «Запад» продолжили уничтожение противника, окруженного на левом берегу реки Оскол.
За сутки российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Ковшаровка, Подолы Харьковской области и Дробышево ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 220 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» продвигаются в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 135 человек. Также противник лишился шести боевых бронированных машин, 12 автомобилей, двух артиллерийских орудий, станции РЭБ, четырех складов боеприпасов и материальных средств.
Бойцы «Центра» ликвидируют формирования ВСУ в Дмитрове
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 17 бригад и три штурмовых полка в районах восьми населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.
В городе Димитрове ДНР штурмовики 51-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный.
Потери украинской стороны: свыше 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
«Восток» наступает в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Варваровка, Косовцево, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.
«Потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лукьяновское Запорожской области и Никольское Херсонской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 40 украинских боевиков, 13 автомобилей, станцию РЭБ и два склада горючего.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Средства ПВО за сутки сбили:
- управляемую авиационную бомбу;
- 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 280 БПЛА самолетного типа.