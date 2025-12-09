На Кубани пассажирский автобус на трассе пострадал от падения обломков БПЛА

Обломки беспилотного летательного аппарата повредили пассажирский автобус на трассе между Армавиром и станицей Отрадной в Краснодарском крае. Инцидент произошел ночью, когда фрагменты сбитого БПЛА упали в районе автомобильной дороги. Несколько из них попали в заднюю часть транспортного средства.
По предварительной информации оперативного штаба, в результате происшествия никто из людей не пострадал. На место немедленно выехали сотрудники специальных и экстренных служб, которые провели все необходимые мероприятия. Движение транспорта по этой важной магистрали было оперативно восстановлено.
Этот инцидент произошел на фоне масштабного ночного отражения атаки беспилотников. Согласно официальным данным, за прошедшую ночь с 23:00 8 декабря до 7:00 9 декабря средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 121 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа над территориями 13 регионов России, включая два БПЛА над Краснодарским краем.
Ранее после ночной атаки ВСУ на Кубань обломки дронов нашли по 10 адресам.
Также атаки на Новороссийск взвинтили мировые цены на энергоресурсы.
Напомним, в конце ноября морские дроны атаковали терминал КТК в Новороссийске. Целями стали причальные сооружения, в том числе выносное устройство ВПУ-2, получившее повреждения, исключающие его дальнейшую эксплуатацию.