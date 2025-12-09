Участникам СВО продлили на год право на кредитные каникулы

Поправки охватывают мобилизованных, контрактников, добровольцев, а также сотрудников Росгвардии и других формирований, участвующих в СВО. Право на приостановление платежей распространяется и на их семьи. Каникулы можно оформить по кредитам и займам, включая ипотечные, взятые до момента мобилизации или начала службы в рамках спецоперации.