Потерял на передовой: бойцу СВО из Снежинска выдали новый паспорт прямо в госпитале

В миграционное отделение обратился 50-летний боец. Сотрудники сразу поняли, что тянуть нельзя. Врио начальника подразделения Татьяна Федюнина собрала специалистов и оформила все бумаги в ускоренном режиме. Бюрократия в этот раз не помешала — процедуру провели настолько быстро, насколько позволяли правила.