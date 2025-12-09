Ричмонд
Потерял на передовой: бойцу СВО из Снежинска выдали новый паспорт прямо в госпитале

В Снежинске раненому участнику СВО оперативно восстановили паспорт.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Снежинске полицейские помогли раненому участнику спецоперации восстановить утраченный паспорт. Документ пропал во время выполнения боевой задачи, а сам военнослужащий сейчас проходит лечение в госпитале.

В миграционное отделение обратился 50-летний боец. Сотрудники сразу поняли, что тянуть нельзя. Врио начальника подразделения Татьяна Федюнина собрала специалистов и оформила все бумаги в ускоренном режиме. Бюрократия в этот раз не помешала — процедуру провели настолько быстро, насколько позволяли правила.

Готовый паспорт сотрудники доставили прямо в медицинское учреждение. Военнослужащий поблагодарил полицейских за скорость и внимательное отношение, передает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.