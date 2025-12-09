ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Геническу

«Враг нанес массированный удар беспилотниками по Геническу. Наша [система] ПВО сработала максимально эффективно — большинство целей уничтожено. По предварительным данным, один дрон все же попал на территорию рыбоперерабатывающего завода. Жертв и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.