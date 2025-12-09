Ричмонд
ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Геническу

ГЕНИЧЕСК, 9 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар беспилотниками по Геническу Херсонской области, большинство целей уничтожено ПВО.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Враг нанес массированный удар беспилотниками по Геническу. Наша [система] ПВО сработала максимально эффективно — большинство целей уничтожено. По предварительным данным, один дрон все же попал на территорию рыбоперерабатывающего завода. Жертв и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Херсонщины отметил, что ситуация под контролем, оперативные службы работают в усиленном режиме.

«Прошу жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности», — подчеркнул Сальдо.