Коц: в зоне СВО много населенных пунктов, которые не подлежат восстановлению

«Вот Селидово, Курахово, там тоже можно восстановить. А вот село Богатырь, которое выглядит как Хатынь (мемориальный комплекс в Белоруссии — прим.ред.) — понятно, что там ничего не будут строить. Но в Богатырь не приедет строительная комиссия, там опасная зона. Но можно послать военный дрон, который передаст картинку разрушений», — сказал KP.RU военкор Коц.