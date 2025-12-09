Коц: в зоне СВО много населенных пунктов, которые не подлежат восстановлению

В зоне проведения Спецоперации сейчас есть множество населенных пунктов, которые не подлежат восстановлению. Об этом заявил военный корреспондент KP.RU Александр Коц в эфире Радио «Комсомольская правда».
Журналист подчеркнул, что выдавать жилищные сертификаты нужно после оценки разрушений в освобожденных селах в зоне СВО. Ряд населенных пунктов подлежит восстановлению, и есть все условия, чтобы выдать сертификат сейчас, пускай с переселением в другой регион.
«Вот Селидово, Курахово, там тоже можно восстановить. А вот село Богатырь, которое выглядит как Хатынь (мемориальный комплекс в Белоруссии — прим.ред.) — понятно, что там ничего не будут строить. Но в Богатырь не приедет строительная комиссия, там опасная зона. Но можно послать военный дрон, который передаст картинку разрушений», — сказал KP.RU военкор Коц.
Тогда же военкор высказался о мирных жителях новых регионов РФ. Он подчеркнул, что главной проблемой таких людей является жилищный вопрос.