Военкор KP.RU Коц назвал главную проблему мирных граждан новых регионов России

Военкор Коц: Главной проблемой для новых сограждан РФ является жилье.

Главной проблемой для людей, которые хотят стать новыми гражданами Российской Федерации после освобождения населенных пунктов в зоне спецоперации на Украине, является жилье. Об этом заявил военкор Александр Коц в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Мы освобождаем населенные пункты, и при этом в каждом из них нас ждут мирные жители, которые не ушли на Украину, а которые хотят получить паспорт и быть полноценным гражданином РФ. Главная проблема для новых сограждан — это жилье», — рассказал военкор.