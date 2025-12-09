Военкор KP.RU Коц назвал главную проблему мирных граждан новых регионов России

Главной проблемой для людей, которые хотят стать новыми гражданами Российской Федерации после освобождения населенных пунктов в зоне спецоперации на Украине, является жилье. Об этом заявил военкор Александр Коц в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Мы освобождаем населенные пункты, и при этом в каждом из них нас ждут мирные жители, которые не ушли на Украину, а которые хотят получить паспорт и быть полноценным гражданином РФ. Главная проблема для новых сограждан — это жилье», — рассказал военкор.