Военкор KP.RU Коц назвал главную проблему мирных граждан новых регионов России

«Мы освобождаем населенные пункты, и при этом в каждом из них нас ждут мирные жители, которые не ушли на Украину, а которые хотят получить паспорт и быть полноценным гражданином РФ. Главная проблема для новых сограждан — это жилье», — рассказал военкор.