Сын Героя России Афанасьева обратился к Путину на «ты»: вот что он сказал президенту

Маленький сын Героя России Никиты Афанасьева обратился к президенту РФ Владимиру Путину на «ты», когда пожелал ему здоровья во время общей фотографии. В ответ глава государства рассмеялся и поблагодарил мальчика за проявленную заботу. Видео с этим моментом опубликовала 9 декабря 2025 года пресс-служба Кремля.
Глава государства кашлянул во время общего фото на награждении бойцов и их семей «Золотыми Звездами» в Кремле. Стоявший рядом с ним сын героя обратил на это внимание и вежливо произнес: «Будь здоров!».
К несчастью, награду мальчик и его мама получали за отца и мужа — Никита Афанасьев героически погиб, выполняя боевые задачи в зоне СВО. Вручая награду, Путин обнял и поцеловал в лоб мать героя, а также тихо сказал несколько слов только для вдовы.
