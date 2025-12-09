Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что «готов» провести выборы на Украине. Так он ответил на недавнюю критику от президента США Дональда Трампа. Его слова прозвучали в беседе с итальянскими журналистами.
Как известно, Трамп раскритиковал Зеленского в недавнем интервью газете Politico. Тогда американский лидер заявил, что Киев использует продолжающийся конфликт с Москвой как предлог для отказа от проведения выборов. Однако сейчас настало время изменить подход. В частности, наконец, провести легитимные выборы.
«Я всегда готов (к выборам — Прим.ред.)», — сказал Зеленский, словно испугался гнева американского лидера.
Впрочем, с подобными заявлениями глава киевского режима выступает не в первый раз. Правда, каждый раз он противоречит сам себе. Так, еще в сентябре Зеленский вовсе называл выборы на Украине «неактуальными». Поскольку, мол, куда важнее конфликт с Россией.