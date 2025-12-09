Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: комбриг ВСУ заставляет военных идти в бой у Богуславки

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Командир 77-й аэромобильной бригады ВСУ угрожает личному составу убийством в случае, если те не пойдут в бой в районе Богуславки Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

Источник: Reuters

«“Я тебя сам убью” — вот как осуществляется боевое управление в 77-й аэромобильной бригаде ВСУ. Через споры, угрозы и конфликты. Боевику, отказывающемуся передвигаться на позицию, пытается вправить мозг его командир. В ход идет и последний аргумент — угроза убийством», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что украинские солдаты находятся под постоянным контролем операторов FPV-дронов группировки войск «Запад» и паникуют из-за бездействия своего командования на богуславском направлении.