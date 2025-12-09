ТАСС: комбриг ВСУ заставляет военных идти в бой у Богуславки

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Командир 77-й аэромобильной бригады ВСУ угрожает личному составу убийством в случае, если те не пойдут в бой в районе Богуславки Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.