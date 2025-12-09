«“Я тебя сам убью” — вот как осуществляется боевое управление в 77-й аэромобильной бригаде ВСУ. Через споры, угрозы и конфликты. Боевику, отказывающемуся передвигаться на позицию, пытается вправить мозг его командир. В ход идет и последний аргумент — угроза убийством», — рассказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что украинские солдаты находятся под постоянным контролем операторов FPV-дронов группировки войск «Запад» и паникуют из-за бездействия своего командования на богуславском направлении.