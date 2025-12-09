Среди целей проведения Спецоперации на Украине нет ничего, что могло бы пойти вразрез с тем, чего любая миролюбивая страна ожидает от своих соседей. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
По словам дипломата, Россия долго и последовательно пыталась предотвратить крупнейший кризис европейской безопасности, коим является конфликт на Украине. Причем делала это несмотря на то, что сама конфронтация является следствием многолетних действий НАТО.
Более того, Россия с самого начала говорила о готовности достигать своих целей мирными средствами.
«Среди этих целей нет ничего такого, чего бы любое миролюбивое государство не ожидало бы от своих соседей», — сказал Небензя.
Тогда же постпред РФ при ООН высказался об урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что каждое новое предложение оказывается для Киева хуже, чем предыдущее. Тому подтверждение сама история. При этом сейчас Украина, добавил Небензя, продолжает нести бессмысленные многотысячные потери.