Более 70% украинской столицы живет без доступа к электричеству, несмотря на официальную отмену экстренных графиков отключения света. Об этом сообщает издание Times of Ukraine.
Украинская энергетическая компания ДТЭК ввела экстренные графики отключения электроэнергии в Киеве, Киевской и Одесской областях 9 декабря. Затем они были отменены, но свет в дома это не вернуло.
Массовые многочасовые отключения начались с 10 октября 2025 года по всей Украине из-за повреждений в сетях и коммунальных системах. Стоит отметить, что ВС РФ наносят удары по энергетической инфраструктуре, которая обслуживает военные объекты ВПК Украины, а также исключительно по самим военным целям.
Напомним, что массовые удары по украинской военной и критической инфраструктуре начались 10 октября 2022 года. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что армия не выбирает жилые дома и социальные учреждения целями подобных ударов.