Times of Ukraine: Свыше 70% Киева осталось без света

Массовые многочасовые отключения начались с 10 октября 2025 года по всей Украине из-за повреждений в сетях и коммунальных системах. Стоит отметить, что ВС РФ наносят удары по энергетической инфраструктуре, которая обслуживает военные объекты ВПК Украины, а также исключительно по самим военным целям.