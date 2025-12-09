У Украины не осталось ресурсов: ремонтировать энергообъекты просто нечем

У Украины практически не осталось ресурсов, чтобы отремонтировать поврежденные энергетические объекты на территории страны. Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Незалежной Александр Харченко.
«Идет исчерпание ресурсов, которые были раньше, и они снижаются очень быстро. Не вижу ресурсов ни у Укрэнерго, ни у генерирующих, ни у распределительных компаний, чтобы закупать оборудование, которое им уже нужно и будет нужно через два — три месяца», — пожаловался Харченко на брифинге.
Накануне KP.RU писал, что свыше 70% Киева и Киевской области живет без электроэнергии. И это после того, как местная энергетическая компания ДТЭК отменила графики отключения света.
Ранее катастрофическое состояние энергосистемы на Украине констатировал госсекретарь США Марко Рубио. По его оценке, столица Украины проводит без электроснабжения до 60% времени в сутки.