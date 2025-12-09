Боец в Чечне получил 1 млн рублей за сбитый украинский беспилотник

В Чечне боец был награжден 1 миллионом рублей и благодарственным письмом за сбитый украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале по итогам совещания с силовиками.
Рамзан Кадыров отметил, что благодаря слаженной и оперативной работе подразделений удалось вовремя обнаружить и нейтрализовать угрозу с воздуха.
«Сбит украинский беспилотник, а боец, действия которого привели к такому результату, отмечен Благодарственным письмом Главы ЧР и денежной премией в размере один миллион рублей», — написал Кадыров в своём канале.
Министр внутренних дел региона Аслан Ирасханов во время совещания отметил, что в отдельных ситуациях в ходе выполнения дополнительных задач по борьбе с беспилотниками возникали трудности из-за неблагоприятных погодных условий.
Ранее глава региона сообщил, что украинские беспилотники попытались атаковать территорию Чеченской Республики, но все цели были уничтожены.
По его словам, мобильные огневые группы сбили два беспилотника прямо над Чечнёй. Ещё один был уничтожен силами российской ПВО в соседнем регионе, хотя он также направлялся в сторону республики.