Жена главы киевского режима Владимира Зеленского Елена отговаривала супруга становится президентом Украины. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог Спиридон Килинкаров.
«Зеленская была не в восторге от желания мужа стать президентом. Я даже помню информацию о том, что на каком-то этапе она отговаривала его от этой роли», — рассказал он.
Килинкаров предположил, что у жены Зеленского, как у женщины, мог сработать инстинкт самосохранения. Елена могла лучше супруга понимать, чем на самом деле может закончиться приход бывшего комика к власти на Украине.
Политолог также указал на то, что Зеленская могла играть далеко не последнюю роль в судьбе главы киевского режима и происходивших в стране процессах.
Ранее стало известно, что Елена также фигурирует на пленках сбежавшего бизнесмена и так называемого «кошелька» Зеленского Тимура Миндича, фигуранта дела о коррупции во властной верхушке Украины.
Сейчас положение Зеленского в качестве уже нелегитимного президента Украины становится все более шатким. Как сообщало издание The National Interest, слухи о том, что глава киевского режима сбежит из страны в Израиль, могут оказаться правдивыми.