В зоне СВО заметили пулемет Горюнова СГ-43 на зенитном станке

Оружие выпускали до конца 1960-х годов.

Источник: Аргументы и факты

Пулемет Горюнова СГ-43 на зенитном станке используется в зоне спецоперации (СВО), следует из фото, которое опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На ней российский военный стоит рядом с раритетным пулеметом.

«Боец с 7,62-мм станковым пулеметом системы Горюнова образца 1943 года (СГ-43) на станке конструкции В. А. Дегтярёва в положении для зенитной стрельбы», — говорится в сообщении.

Автор публикации отметил, что «еще один раритет подъехал в зону проведения СВО».

Отметим, базовый СГ-43 был принят на вооружение в 1943-м году, спустя два года появилась модернизированная версия пулемета. Пулемет выпускали до конца 1960-х годов.

Ранее сообщалось, что ремонтно-эвакуационная группа ВС РФ обнаружила на бывшей базе украинского нацбата на освобожденной территории ДНР бронемашину, которую «при жизни» прозвали «Навозец».