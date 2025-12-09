В зоне СВО заметили пулемет Горюнова СГ-43 на зенитном станке

Пулемет Горюнова СГ-43 на зенитном станке используется в зоне спецоперации (СВО), следует из фото, которое опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
На ней российский военный стоит рядом с раритетным пулеметом.
«Боец с 7,62-мм станковым пулеметом системы Горюнова образца 1943 года (СГ-43) на станке конструкции В. А. Дегтярёва в положении для зенитной стрельбы», — говорится в сообщении.
Автор публикации отметил, что «еще один раритет подъехал в зону проведения СВО».
Отметим, базовый СГ-43 был принят на вооружение в 1943-м году, спустя два года появилась модернизированная версия пулемета. Пулемет выпускали до конца 1960-х годов.
Ранее сообщалось, что ремонтно-эвакуационная группа ВС РФ обнаружила на бывшей базе украинского нацбата на освобожденной территории ДНР бронемашину, которую «при жизни» прозвали «Навозец».