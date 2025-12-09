Ричмонд
ВСУ за час четыре раза атаковали территорию РЭС в Запорожье

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины четыре раза за час атаковали территорию района электросетей (РЭС) прифронтового города Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Источник: AP 2024

«Около 22 часов ВСУ атаковали территорию РЭС Каменки-Днепровской, после произошли еще три атаки, последняя около 23 часов», — сообщили ТАСС в администрации.

Информации о пострадавших не поступало.