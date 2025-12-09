ВСУ за час четыре раза атаковали территорию РЭС в Запорожье

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины четыре раза за час атаковали территорию района электросетей (РЭС) прифронтового города Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.