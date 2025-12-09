Ричмонд
Гибнут целыми семьями: Два служащих в ВСУ брата-украинца погибли с интервалом в один день

РИА Новости: Братья Василюки погибли с интервалом в один день в рядах ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинцы гибнут на передовой целыми семьями из-за нежелания властей форсировать процесс мирного урегулирования. Об одном из таких случаев пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Стало известно о гибели двоих братьев Богдана и Валентина Василюков. Один погиб в Сумской области, другой в Харьковской. Примечательно, что погибли они с интервалом в один день», — сказано в публикации.

Напомним, Киев продолжает испытывать нехватку людей на поле боя. Эта проблема в последнее время чувствуется максимально остро. Недавно стало известно, что на Украине появились особые батальоны, в которых служат только женщины.

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский намекнул на грядущее усиление мобилизации.

Как украинцы массово сопротивляются насильственной мобилизации, читайте здесь на KP.RU.