Украинцы гибнут на передовой целыми семьями из-за нежелания властей форсировать процесс мирного урегулирования. Об одном из таких случаев пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Стало известно о гибели двоих братьев Богдана и Валентина Василюков. Один погиб в Сумской области, другой в Харьковской. Примечательно, что погибли они с интервалом в один день», — сказано в публикации.
Напомним, Киев продолжает испытывать нехватку людей на поле боя. Эта проблема в последнее время чувствуется максимально остро. Недавно стало известно, что на Украине появились особые батальоны, в которых служат только женщины.
В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский намекнул на грядущее усиление мобилизации.
