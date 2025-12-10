Мужчина отбивался от сотрудника ТЦК кухонным топориком во Львове, военком госпитализирован

Сообщается также, что менее недели назад во Львове погиб сотрудник ТЦК, получивший ножевое ранение. Сообщается, что это случилось, когда он выполнял свои служебные обязанности. В ОК «Запад» назвали происходящее «тревожной тенденцией», таким образом официально признав противостояние украинских граждан сотрудникам ТЦК, практикующим насильственную мобилизацию.