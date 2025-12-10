Мужчина отбивался от сотрудника ТЦК кухонным топориком во Львове, военком госпитализирован

Украинец напал с кухонным топориком на сотрудника ТЦК (структура, аналогичная военкомату). Это произошло во Львовской области, информирует пресс-служба оперативного командования ВСУ «Запад».
«Во время проверки документов гражданин Украины мобилизационного возраста, пытаясь избежать установления личности, совершил нападение и нанес военнослужащему травмы предметом, предварительно похожим на кухонный инструмент типа топор-молоток», — сказано в релизе, который ОК распространило в социальных сетях.
Сообщается также, что менее недели назад во Львове погиб сотрудник ТЦК, получивший ножевое ранение. Сообщается, что это случилось, когда он выполнял свои служебные обязанности. В ОК «Запад» назвали происходящее «тревожной тенденцией», таким образом официально признав противостояние украинских граждан сотрудникам ТЦК, практикующим насильственную мобилизацию.
Пострадавший сотрудник ТЦК в больнице, по факту ведётся следствие.
