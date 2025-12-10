Военный, который сбил дрон ВСУ над Чечнёй, получил миллион рублей

В Чечне военнослужащий сбил украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты на территории республики. О том, как наградили бойца, информировал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Военнослужащий получил благодарственное письмо и денежное вознаграждение, сообщил Кадыров.
«Благодаря оперативным и скоординированным действиям подразделений сегодня нам удалось своевременно обнаружить и ликвидировать очередную угрозу с воздуха. Сбит украинский беспилотник, а боец, действия которого привели к такому результату, отмечен благодарственным письмом главы ЧР и денежной премией в размере 1 млн рублей», — сказано в релизе, который Кадыров разместил в Telegram-канале.
Тем временем силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть вражеских беспилотников 9 декабря с 14:00 до 20:00 над Калужской областью.
Напомним, что вечером 8 декабря над Ростовской областью сбили пять БПЛА.
Также сообщалось, как в зоне спецоперации российский боец с позывным «Абуля» сбил беспилотник боевиков Вооруженных сил Украины банкой тушенки.