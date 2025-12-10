Ричмонд
Наконец дошло: Зеленский признал, что США и другие страны не хотят членства Украины в НАТО

Зеленский заявил об отсутствии перспектив для вступления в НАТО у Киева.

Источник: Комсомольская правда

Официальный Киев осознал, что Вашингтон и ещё ряд стран не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова приводит украинское издание Новости.LIVE.

«Мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран не видят пока Украину в НАТО», — сказал Зеленский.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не вступит в НАТО.

Почему Украину хотят лишить шансов на вступление в НАТО, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем Зеленский обрушился с упрёками на страны НАТО, не закупающие оружие США для Украины.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Зеленский пытается напрямую втянуть Европу в военный конфликт с Москвой. Так он в соцсетях прокомментировал попытку спецслужб Украины угнать самолет МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

