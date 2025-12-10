Постпред Украины при ООН публично заговорил на запрещённом в его стране языке

«Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам — “дырку от бублика получите вы, а не Украину”», — сказал украинский дипломат, обозначив таким образом якобы отказ Украины от территориальных уступок ради мирного урегулирования.