Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник публично заговорил по-русски, несмотря на то, что официальный Киев законодательно запрещает использование этого языка в публичном пространстве, в частности, в СМИ и на телевидении.
Более того, Мельник апеллировал к советскому кинематографу, использовав в своём выступлении на заседании Совбеза ООН фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя».
«Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам — “дырку от бублика получите вы, а не Украину”», — сказал украинский дипломат, обозначив таким образом якобы отказ Украины от территориальных уступок ради мирного урегулирования.
Произнесённую по-русски фразу из фильма Мельник перевёл на английский язык, при этом бублик превратился в «бейгл».
Накануне Мельник назвал главной целью украинской дипмиссии в Нью-Йорке изоляцию России.
Напомним, скандальный дипломат Андрей Мельник был официально назначен представителем Украины в Организации Объединенных Наций (ООН) в апреле 2025 года.
Мельник стал скандально известен после того, как, будучи послом Украины в Германии, обозвал тогдашнего канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.