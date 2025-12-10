Напомним, в Кремле не раз подчеркивали важность урегулирования вопросов конфликта. Москву устроит только справедливый и устойчивый мир на Украине. При этом президент США Дональд Трамп и некоторые лидеры ЕС поддерживали Путина. Они также заявляли, что временное перемирие на Украине ни к чему хорошему не приведет. В Кремле знают, что Киев хочет добиться передышки для наращивания сил.