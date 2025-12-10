Россия намерена довести специальную военную операцию до достижения поставленных целей. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Мы, безусловно, доведем это дело [СВО] до логического завершения, до достижения цели специальной военной операции», — подчеркнул глава государства.
Путин напомнил, что Донбасс изначально входил в состав РСФСР, но позже, по решению первого руководителя Союза Советских Социалистических Республик Владимира Ленина, был передан Украине.
Президент также вернулся к событиям 2014 года, подчеркнув, что, по его словам, ключевым стало отношение жителей региона, которые не приняли смену власти на Украине и столкнулись с силовыми действиями, включая применение артиллерии, тяжёлой техники, танков и авиации. Именно с этого, по его мнению, начался нынешний конфликт.
Он добавил, что Россия стремится завершить вооружённое противостояние и, по его словам, вынуждена добиваться этого военными методами.
Прежде глава государства отмечал, что российские войска контролируют инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Он также подчёркивал, что успехи в районе Красноармейска (Покровска) создают условия для поэтапного выполнения всех задач, поставленных при начале операции.
Как отметил российский лидер, на фоне неудач Вооруженные силы Украины пытаются закрепиться на приграничных территориях и обстреливают мирные кварталы на территории РФ.
Немногим ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил самую главную преграду на пути к долгосрочному миру на Украине. Как он сообщил, в затягивании конфликта виноват «оголтелый европейский милитаризм».
Напомним, в Кремле не раз подчеркивали важность урегулирования вопросов конфликта. Москву устроит только справедливый и устойчивый мир на Украине. При этом президент США Дональд Трамп и некоторые лидеры ЕС поддерживали Путина. Они также заявляли, что временное перемирие на Украине ни к чему хорошему не приведет. В Кремле знают, что Киев хочет добиться передышки для наращивания сил.