Москалькова продолжает получать запросы об эвакуации россиян с Украины

Москальковой также продолжают поступать просьбы о возвращении женщин и детей из Сирии и Ирака.

Источник: Комсомольская правда

Поток обращений к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбами эвакуировать российских гражданских лиц с территории Украины продолжает оставаться стабильным. Об этом сообщила пресс служба омбудсмена.

«Сохраняется поток обращений с просьбами об эвакуации российских гражданских лиц с территории Украины», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в адрес омбудсмена поступали обращения о содействии в возвращении на родину граждан, находящихся в США, Франции, Польше, Италии и Таиланде.

В сообщении также подчеркнули, что продолжают поступать просьбы о возвращении женщин и детей из зон вооружённых конфликтов в Сирии и Ираке. Отмечается, что эта тема уже долгое время остаётся в центре внимания уполномоченного. Для решения подобных вопросов государственный правозащитник взаимодействует с МИД России и Международным комитетом Красного Креста.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассчитывает на возвращение оставшихся курян с Украины до Нового года.

