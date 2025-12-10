Москалькова продолжает получать запросы об эвакуации россиян с Украины

В сообщении также подчеркнули, что продолжают поступать просьбы о возвращении женщин и детей из зон вооружённых конфликтов в Сирии и Ираке. Отмечается, что эта тема уже долгое время остаётся в центре внимания уполномоченного. Для решения подобных вопросов государственный правозащитник взаимодействует с МИД России и Международным комитетом Красного Креста.