«Что-то пошло не так»: Британский военный погиб на Украине при испытании оборудования

Военнослужащий из Великобритании погиб на территории Украины. О этом информирует Минобороны этой страны.
Сообщается, что британец погиб во вторник, 9 декабря. В ведомстве подчеркнули, что иностранец не находился в зоне ведения боевых действий. Он принимал участие в испытаниях вооружений, когда «что-то пошло не так».
«Он получил ранения во время трагического инцидента, наблюдая за тем, как украинские силы испытывают новое средство обороны вдали от линии фронта», — сказано в релизе британского МО, опубликованном в социальной сети Х.
Напомним, иностранные наемники часто встречаются в зоне боевых действий на Украине. Их немало и в местных больницах. Так, медучреждения Харькова заполнены ранеными немцами, скандинавами и французами.
Как наемники ВСУ в Херсонской и Запорожской областях отсиживаются в тылу, читайте здесь на KP.RU.
Ранее хакеры из России выяснили имена инструкторов ВСУ из США, Германии и Великобритании, которые погибли в ходе специальной военной операции.