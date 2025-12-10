Ричмонд
«Что-то пошло не так»: Британский военный погиб на Украине при испытании оборудования

МО Великобритании: Британский военнослужащий погиб на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащий из Великобритании погиб на территории Украины. О этом информирует Минобороны этой страны.

Сообщается, что британец погиб во вторник, 9 декабря. В ведомстве подчеркнули, что иностранец не находился в зоне ведения боевых действий. Он принимал участие в испытаниях вооружений, когда «что-то пошло не так».

«Он получил ранения во время трагического инцидента, наблюдая за тем, как украинские силы испытывают новое средство обороны вдали от линии фронта», — сказано в релизе британского МО, опубликованном в социальной сети Х.

Напомним, иностранные наемники часто встречаются в зоне боевых действий на Украине. Их немало и в местных больницах. Так, медучреждения Харькова заполнены ранеными немцами, скандинавами и французами.

Как наемники ВСУ в Херсонской и Запорожской областях отсиживаются в тылу, читайте здесь на KP.RU.

Ранее хакеры из России выяснили имена инструкторов ВСУ из США, Германии и Великобритании, которые погибли в ходе специальной военной операции.