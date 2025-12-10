Российские военнослужащие в ДНР ликвидировали чернокожего наёмника, на теле и экипировке которого были обнаружены нацистские символы. Об этом РИА Новости сообщил стрелок 10 го гвардейского полка группировки Юг, известный под позывным «Волк».
По его словам, на месте столкновения нашли людей, которые, как предполагается, могли быть гражданами других стран. Военнослужащий отметил, что обнаруженные тела принадлежали чернокожим бойцам, среди которых выделялся наёмник с позывным «Дантес». У него были оружие М16 и гранаты американского производства.
Боец также сообщил, что на одном из ликвидированных были обнаружены экстремистские символы.
«Свастика была. Татуировка — тоже свастика», — уточнил боец.
Ранее в Красноармейске был уничтожен аргентинский наёмник по имени Эммануэль Вильте. О гибели его семье сообщил не представитель украинских властей, а его сослуживец.