В Одессе прозвучало несколько взрывов

Несколько взрывов произошло в Одессе в ночь на среду, 10 декабря. Об этом информирует украинское издание «Страна».
«Взрывы в Одессе», — сказано в публикации в Telegram-канале издания, сделанной после полуночи.
В то же время издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в одном из населённых пунктов Одесской области.
В регионе действует режим воздушной тревоги, следует из данных онлайн-карты оповещений украинского министерства цифровой трансформации.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.