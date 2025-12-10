Ричмонд
В Одессе прозвучало несколько взрывов

В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Источник: Комсомольская правда

Несколько взрывов произошло в Одессе в ночь на среду, 10 декабря. Об этом информирует украинское издание «Страна».

«Взрывы в Одессе», — сказано в публикации в Telegram-канале издания, сделанной после полуночи.

В то же время издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в одном из населённых пунктов Одесской области.

В регионе действует режим воздушной тревоги, следует из данных онлайн-карты оповещений украинского министерства цифровой трансформации.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

