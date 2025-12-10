Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили выплачивать пособия взрослым детям погибших бойцов СВО

Новая норма выплат СВО определяет порядок выплат при отсутствии первоочередных получателей.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты от «Справедливой России» предложили передавать право на страховые выплаты и единовременное пособие наследникам участника СВО в случае его гибели, если ближайшие родственники отсутствуют или отказались от средств. Законопроект с поправками должен поступить в Госдуму в среду, 10 декабря.

Авторами инициативы стали лидер партии и руководитель фракции Сергей Миронов и председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Документ находится в распоряжении РИА Новости.

В пояснительной записке уточняется, что новая норма устанавливает порядок выплат в случае отсутствия первоочередных получателей или их отказа. Средства переходят к наследникам по закону, распределяются поровну и перечисляются без судебного разбирательства.

Миронов отметил, что проект устраняет «правовой пробел», мешающий родственникам погибших получить положенные страховые выплаты и единовременное пособие. Он подчеркнул, что взрослые дети, братья, сестры и другие законные наследники должны иметь возможность получить деньги. Однако из-за отсутствия четкого регулирования процесс часто затягивается.

Лантратова, комментируя инициативу, подчеркнула, что предлагаемый резервный порядок делает получение средств понятным: если основные получатели отсутствуют или отказались, выплаты переходят к наследникам по закону в равных долях, без обращения к нотариусу. Она также сообщила, что норма будет распространяться на случаи гибели с 24 февраля 2022 года.

Ранее Госдума расширила меры поддержки участникам СВО и их семьям. Уточняется, что принято четыре новых закона.