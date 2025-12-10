В ГД предложили выплачивать пособия взрослым детям погибших бойцов СВО

Лантратова, комментируя инициативу, подчеркнула, что предлагаемый резервный порядок делает получение средств понятным: если основные получатели отсутствуют или отказались, выплаты переходят к наследникам по закону в равных долях, без обращения к нотариусу. Она также сообщила, что норма будет распространяться на случаи гибели с 24 февраля 2022 года.