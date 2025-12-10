FPV-дроны ВС РФ уничтожили минометы ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Войска беспилотных систем ВС РФ с помощью FPV-дронов ликвидировали замаскированную минометную батарею ВСУ в Сумской области, что позволило штурмовым отрядам продвинуться в рамках расширения буферной зоны безопасности. Об этом сообщили в Минобороны России.