В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» обнаружили в лесистой местности замаскированные огневые позиции минометной батареи ВСУ. После точного определения координат для поражения цели были применены FPV-дроны с оптоволоконным управлением.
Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадания по огневым позициям, взрывы и уничтожение минометов ВСУ.
«Сотни часов налета у операторов войск беспилотных систем позволили точечно уничтожить каждую позицию неонацистов», — отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что ликвидация огневых точек противника создала условия для успешного продвижения штурмовых отрядов группировки «Север». Указанные действия осуществляются в рамках операции по расширению буферной зоны безопасности вдоль российского приграничья.