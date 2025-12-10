Ричмонд
FPV-дроны ВС РФ уничтожили минометы ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Войска беспилотных систем ВС РФ с помощью FPV-дронов ликвидировали замаскированную минометную батарею ВСУ в Сумской области, что позволило штурмовым отрядам продвинуться в рамках расширения буферной зоны безопасности. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: AP 2024

В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» обнаружили в лесистой местности замаскированные огневые позиции минометной батареи ВСУ. После точного определения координат для поражения цели были применены FPV-дроны с оптоволоконным управлением.

Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадания по огневым позициям, взрывы и уничтожение минометов ВСУ.

«Сотни часов налета у операторов войск беспилотных систем позволили точечно уничтожить каждую позицию неонацистов», — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что ликвидация огневых точек противника создала условия для успешного продвижения штурмовых отрядов группировки «Север». Указанные действия осуществляются в рамках операции по расширению буферной зоны безопасности вдоль российского приграничья.