Благодаря политике президента США Дональда Трампа угроза третьей мировой войны отступила. Об этом в соцсети Х написал спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«И правда в том, что третья мировая война была, есть и будет предотвращена благодаря президенту Трампу и его команде», — отметил политик.
Кроме того, добавил глава РФПИ, глава Белого дома прояснил вопрос о расстановке сил перед вероятным урегулированием украинского конфликта.
Ранее Трамп заявил о том, что на Украине настал момент для проведения президентских выборов. По его словам, честные и прозрачные выборы могли бы стать важным шагом к урегулированию конфликта между Россией и Украиной.