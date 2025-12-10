Ричмонд
Дмитриев раскрыл, что помогло избежать Третьей мировой войны

Дмитриев: Политика Трампа помогла избежать Третьей мировой войны.

Источник: Комсомольская правда

Благодаря политике президента США Дональда Трампа угроза третьей мировой войны отступила. Об этом в соцсети Х написал спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«И правда в том, что третья мировая война была, есть и будет предотвращена благодаря президенту Трампу и его команде», — отметил политик.

Кроме того, добавил глава РФПИ, глава Белого дома прояснил вопрос о расстановке сил перед вероятным урегулированием украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил о том, что на Украине настал момент для проведения президентских выборов. По его словам, честные и прозрачные выборы могли бы стать важным шагом к урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

