Андрей Панферов исключил новую обязательную волну мобилизации на СВО

В интервью Андрей Панферов уточнил: «Ждать мобилизации в ближайшем будущем не стоит. Желающих служить в Вооружённых силах РФ, по различным причинам, вполне достаточно: играют роль достойное денежное довольствие, выплаты, льготы и патриотизм, системная работа военкоматов с призывниками. Трудности, безусловно, бывают, но они не носят хронический характер, все-таки трёхлетний опыт работы в условиях СВО даёт о себе знать».