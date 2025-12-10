Андрей Панферов исключил новую обязательную волну мобилизации на СВО

Командир разведывательно-штурмовой бригады Андрей Панферов заявил, что в декабре 2025 года не стоит ожидать возобновления частичной мобилизации. По его оценке, контингент, отправленный на СВО в качестве мобилизованных и контрактников, достаточен для выполнения текущих боевых задач, сообщает интернет-издание «Сиб.фм».
В интервью Андрей Панферов уточнил: «Ждать мобилизации в ближайшем будущем не стоит. Желающих служить в Вооружённых силах РФ, по различным причинам, вполне достаточно: играют роль достойное денежное довольствие, выплаты, льготы и патриотизм, системная работа военкоматов с призывниками. Трудности, безусловно, бывают, но они не носят хронический характер, все-таки трёхлетний опыт работы в условиях СВО даёт о себе знать».
Как рассказал комбриг, необходимое число участников боевых действий пополняется за счёт мужчин, заключающих контракт с Министерством обороны РФ. По его словам, причин для повторного объявления мобилизации в настоящее время нет.