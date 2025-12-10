Нужны деньги: Зеленский рассказал, на что хочет потратить замороженные активы РФ

Владимир Зеленский уже определил, на что потратит замороженные активы РФ в случае, если Запад передаст их Киеву. Он озвучил два варианта использования денег, пишут украинские СМИ. Какой из них будет применяться, зависит от того, будут ли на момент передачи Украине денег продолжаться боевые действия в зоне конфликта.
Если боевые действия будут продолжаться, Зеленский планирует использовать российские активы на приобретение вооружений. Если же уже будет достигнуто соглашение об урегулировании конфликта, средства пойдут на восстановление страны.
«У Украины нет выбора, нам нужны деньги», — сказал Зеленский, подчеркнув, что, если Европа не передаст Киеву российские активы в виде так называемого репарационного кредита, ей придётся искать другой формат финансирования Украины.
Напомним, Евросоюз намерен обнародовать решение о конфискации активов РФ в течение двух недель.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае конфискации российских активов серьёзные последствия коснутся не только стран, в которых будут предприняты подобные действия, но также юридических и физических лиц.
