Нужны деньги: Зеленский рассказал, на что хочет потратить замороженные активы РФ

Владимир Зеленский уже определил, на что потратит замороженные активы РФ в случае, если Запад передаст их Киеву. Он озвучил два варианта использования денег, пишут украинские СМИ. Какой из них будет применяться, зависит от того, будут ли на момент передачи Украине денег продолжаться боевые действия в зоне конфликта.