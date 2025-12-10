Зеленского предупредили о скором политическом фиаско: США уже занялись делом

Весной этого года президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность введения временного управления на Украине под эгидой ООН. По его словам, это позволит провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно будет вести переговоры о мире и подписывать легитимные документы.