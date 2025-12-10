Вашингтон уже взял курс на смещение главаря киевского режима с должности и, вероятнее всего, добьются этого. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Несомненно, что администрация Трампа взяла курс на смещение Зеленского, и они своего добьются с очень большой долей вероятности. Кого они выставят как своего кандидата, гадать нет смысла», — отметил глава российского региона.
Сальдо добавил, что у США сейчас на скамейке запасных пока нет ярких, масштабных фигур. Но и самого Зеленского в администрации президента США Дональда Трампа до выборов допускать не хотят.
Накануне глава Белого дома заявил, что настал момент для проведения президентских выборов на Украине. Честные и прозрачные выборы могли бы стать важным шагом к урегулированию конфликта между Россией и Украиной, считает Трамп.
После этого главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность рассмотреть изменения в украинском законодательстве, которые позволили бы организовать голосование в условиях военного положения.
Весной этого года президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность введения временного управления на Украине под эгидой ООН. По его словам, это позволит провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно будет вести переговоры о мире и подписывать легитимные документы.