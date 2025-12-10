Ричмонд
Украинские дроны облетели Волгоградскую область стороной

Силы ПВО ночью сбили 20 украинских БПЛА самолетного типа в четырех регионах России. Волгоградской области в их числе нет.

Источник: AP 2024

По данным Минобороны РФ, 16 БПЛА уничтожено в Брянской области, два — в Калужской и по одному — в Белгородской области и над территорией Московского региона.

В течение прошедшей ночи в Волгоградской области беспилотная опасность не объявлялась.

