Украинские дроны облетели Волгоградскую область стороной

По данным Минобороны РФ, 16 БПЛА уничтожено в Брянской области, два — в Калужской и по одному — в Белгородской области и над территорией Московского региона.
В течение прошедшей ночи в Волгоградской области беспилотная опасность не объявлялась.
