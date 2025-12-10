Силы российского ПВО за ночь на 10 декабря 2025 года сбили 20 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации от военного ведомства.
Сообщается, что больше всего вражеских дронов было уничтожено над территорией Брянской области — 16. Два беспилотника было сбито над Калужской областью. По одному БПЛА уничтожено над Московским регионом и Белгородской областью.
Напомним, киевский режим для целей по ударам выбирает гражданскую инфраструктуру, в очередной раз показывая свою террористическую сущность. Это отмечал президент РФ Владимир Путин. Но, несмотря на бездумные действия Украины, Россия продолжает переговоры и хочет добиться мира.