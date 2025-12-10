Украина сегодня «ближе, чем когда-либо» к мирному соглашению. Уверенность в этом выразил президент Финляндии Александр Стубб, пишет Bloomberg.
По его словам, некоторые требования изначального американского варианта мирного соглашения оказались «неприемлемыми» для Киева. Однако сейчас Стубб отметил, что «чувствует себя вполне комфортно».
Накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский назвал дату, когда Киев предполагает передать Вашингтону свои предложения по плану урегулирования украинского конфликта. По его словам, это может произойти уже 10 декабря.
Между тем, до последнего времени Зеленский даже не читал документ соглашения. В связи с этим Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому пора взять себя в руки и согласиться с предложениями по мирному урегулированию конфликта на Украине.