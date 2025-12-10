Марочко: российские бойцы закрепились на окраинах села Дробышево в ДНР

Как отметил Марочко, в ходе боев за Дробышево бойцы ВС России также успешно продвинулись в южном направлении от села Новоселовка. В то же время, была расширена зона контроля вдоль берега реки Нитриус. Сейчас же российская армия продолжает закрепляться на новых для себя позициях на окраинах Дробышево.