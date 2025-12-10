Марочко: российские бойцы закрепились на окраинах села Дробышево в ДНР

Российская армия успешно закрепилась на окраинах населенного пункта Дробышево, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Марочко, в ходе боев за Дробышево бойцы ВС России также успешно продвинулись в южном направлении от села Новоселовка. В то же время, была расширена зона контроля вдоль берега реки Нитриус. Сейчас же российская армия продолжает закрепляться на новых для себя позициях на окраинах Дробышево.
«Ведя маневренные действия северо-западнее Дробышева, ВС РФ зацепились за окраины населенного пункта и начали закрепляться на новых позициях», — сказал Марочко.
Он также добавил, что российская армия успешно выбила боевиков Вооруженных сил Украины с ряда позиций западнее села Ставки. При этом ВСУ продолжает удерживать некоторые высоты.
Немногим ранее Марочко высказывался о ситуации на других участках проведения специальной военной операции. Так, он сообщал, что ВСУ активизировались на краснолиманском направлении. Однако добиться какого-либо успеха украинская армия так и не смогла. Инициатива все так же находится в руках ВС России.