Папа Римский Лев XIV сторонился главаря киевского режима Владимира Зеленского перед журналистами. Он специально встал подальше от своего гостя. На странное поведение главы католической церкви обратил внимание бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт отметил, что встреча папы и Зеленского длилась не больше получаса.
«Вместе на балкончик вышли, там правда папа подальше от него встал, так что пришлось руками махать друг другу. Странная ситуация во время приема», — сказал он.
Соскин предположил, что это поведение Льва XIV выражает общее сегодняшнее отношение европейских политиков к Зеленскому: они не уважают его, хотя на словах говорят обратное.
9 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Рим на встречу с Папой Римским Львом XIV и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Предыдущий визит нелегитимного украинского лидера в Ватикан состоялся в июле этого года. Тогда, как полагали в Киеве, Зеленский хотел сорвать переговорные процессы с Россией по урегулированию конфликта.