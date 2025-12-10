Еще одна точка опоры: в Челябинске заработал центр психологической поддержки для ветеранов СВО

В новом центре все устроено так же, как на трех других площадках: там есть комнаты для индивидуальных бесед, групповых занятий, работы с тревожностью, возвращения к обычной бытовой рутине. Ветераны проходят восстановление, постепенно входят в мирный ритм и возвращают себе привычные опоры.