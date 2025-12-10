Еще одна точка опоры: в Челябинске заработал центр психологической поддержки для ветеранов СВО

В Челябинске появилось еще одно место, куда участники спецоперации могут обратиться за поддержкой. В Центральном районе на Красной, 48, заработал четвертый городской Центр психологической помощи для ветеранов СВО и их семей. О запуске сообщил мэр Алексей Лошкин.
В новом центре все устроено так же, как на трех других площадках: там есть комнаты для индивидуальных бесед, групповых занятий, работы с тревожностью, возвращения к обычной бытовой рутине. Ветераны проходят восстановление, постепенно входят в мирный ритм и возвращают себе привычные опоры.
Всего в четырех городских центрах поддержки трудятся двадцать пять специалистов — среди них клинические психологи, юристы, методисты. Студенты профильных вузов приходят сюда на практику и помогают в организации работы центров.
Остальные три площадки принимают посетителей на Ярослава Гашека, Советской и проспекте Ленина.