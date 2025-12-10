СМИ рассказали о невосполнимой утрате Украины из-за России

«Поскольку на вооружении западных государств находится все меньше Су-27, вероятность восполнения боевых потерь крайне мала», — говорится в публикации.
Обозреватели подчеркнули, что попытки украинцев использовать этот самолет в воздушных боях с российским силами продолжают заканчивается огромными потерями, поскольку Су-27 значительно проигрывает современным аналогам российской авиации.
Минобороны России 9 декабря сообщило, что ВКС сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Днем ранее ВСУ признали потерю истребителя и гибель летчика.