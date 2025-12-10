Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ рассказали о невосполнимой утрате Украины из-за России

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские воздушные силы потеряли невосполнимый истребитель Су-27, пишет Military Watch Magazine.

Источник: AP 2024

«Поскольку на вооружении западных государств находится все меньше Су-27, вероятность восполнения боевых потерь крайне мала», — говорится в публикации.

Обозреватели подчеркнули, что попытки украинцев использовать этот самолет в воздушных боях с российским силами продолжают заканчивается огромными потерями, поскольку Су-27 значительно проигрывает современным аналогам российской авиации.

Минобороны России 9 декабря сообщило, что ВКС сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Днем ранее ВСУ признали потерю истребителя и гибель летчика.