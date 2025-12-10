Подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

«Потери ВСУ составили до 220-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и склад боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ подчеркнули, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Горькое, Терноватое, Косовцево, Варваровка, Доброполье, Новониколаевка и Гуляйполе Запорожской области», — добавили в ведомстве.