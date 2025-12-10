Войска «Юга» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Миньковка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 20 автомобилей, пять складов материальных средств и склад горючего.