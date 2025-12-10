«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Вольное, Шевченко, Доброполье, Белицкое, Родинское, Торское, Гришино, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Противник потерял до 420 военнослужащих и четыре пикапа», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Центр»
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» уничтожили за минувшие сутки до 420 военнослужащих ВСУ и четыре пикапа, сообщило в среду Минобороны РФ.