Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад»

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российская группировка «Запад» продолжала уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу Оскола и нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Ковшаровка в Харьковской области, а также Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.

«ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль BATT UМG производства США, 12 пикапов и шесть складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.