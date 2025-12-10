Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад»

«Подразделения группировки войск “Запад” продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Ковшаровка в Харьковской области, а также Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
«ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль BATT UМG производства США, 12 пикапов и шесть складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.